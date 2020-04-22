2020 Ramazan ayında iftar çadırı olacak mı? Ramazan ayında iftar ve sahur etkinlikleri serbest mi?
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İçişleri Bakanlığı, Güncel

2020 Ramazan ayında iftar çadırı olacak mı? Ramazan ayında iftar ve sahur etkinlikleri serbest mi?

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine, Ramazan ayında alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi. Genelgede iftar çadırı, iftar ve sahur etkinlikleri gibi konulara da kısıtlamalar getirildi. Peki, 2020 Ramazan ayında iftar çadırı olacak mı? Ramazan ayında iftar ve sahur etkinlikleri serbest mi?

22.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:27
2020 Ramazan ayında iftar çadırı olacak mı? Ramazan ayında iftar ve sahur etkinlikleri serbest mi?

Koronavrüs tedbirleri kapsamında alınan yen kararlar İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelge ile 2020 Ramazan ayında iftar çadırı olacak mı? Ramazan ayında iftar ve sahur etkinlikleri serbest mi soruların yanıtları da netleşti.

İFTAR ÇADIRI YAPILACAK MI, İFTAR VE SAHUR ETKİNLİKLERİ YAPILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Ramazan Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

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