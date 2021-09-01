2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...
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2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...

2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi.

2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya... - Haberler Spor
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