2020 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 2021'de yapılacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 2021'de yapılacak.
04.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:41
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 2021'de yapılacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 2-7 Haziran'da yapılması planlanan fakat koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonanın 2021'de yapılacağı duyuruldu.
Yaklaşık 600 sporcunun yarışacağı Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 26 Mart'ta ertelenmişti.
Kaynak: AA