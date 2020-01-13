2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi
Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar pazartesi günü açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un "en iyileri" için adaylar duyuruldu.
13.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:54
Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un en iyilerini taçlandıracak ödüller için adaylar duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com