HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen 2020 Trisome Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal olduğunu, organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılacağını belirtti.

2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak
22.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:09

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen 2020 Trisome Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal olduğunu, organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılacağını belirtti.

Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan'da düzenlenmesi gereken organizasyonun pandemi nedeniyle 19-26 Ekim'e ertelendiğini, ancak Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (SU-DS) Tıbbi Direktörü Arly Heide'nin başkanlığındaki değerlendirme sonucu organizasyonun bu tarihte de düzenlenmemesi yönünde karar alındığını aktardı.

Aydın, gelecek yılın takviminin yoğun olması nedeniyle organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Federasyon Başkanı Aydın, 2024 yılında down sendromlu sporcuları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını anlatarak, "Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mız olmak üzere ilgili kurullarımız ile süreci yakından takip ediyoruz. 2021 yılında Down Sendromlular Avrupa Spor Oyunları başta olmak üzere, Tokyo Paralimpik Oyunları, yurt içi spor faaliyetlerimiz ve 2024 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız 2024 Trisome Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Spor
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak Spor
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Spor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu Spor
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim Spor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi Spor
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Gülçin Ergül Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: 2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:12:11. #1.14#
title