2020 onun yılı olacak

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41







Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, 2020'ye hızlı başlıyor. Yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan sanatçı, sürpriz bir rolle beyazperdede de boy gösterecek. Müzik dünyasının en yardımsever isimlerinden Mr. Jade, yeni yılda yine çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Okullara fen laboratuvarları, sokak hayvanlarına barınaklar yaptıran ünlü sanatçı, yardım çalışmalarına bu yıl da devam edecek.

İKİ SÜRPRİZ PROJE





"Mutluyum" şarkısıyla Türkiye Başarı Ödülleri'nde 'yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı' seçilen Mr. Jade, sürpriz projeleriyle müzik ve sinema dünyasında da adından söz ettirecek.

YENİ ALBÜM GELİYOR





Yurtdışında ünlendikten sonra Türkiye'ye dönen ve yaklaşık 1 yıldır müzik çalışmalarına burada devam eden Mr. Jade, yeni albümünün hazırlıklarına başladı. Sanatçı, yeni şarkılarının yer aldığı albümü çok yakında müzikseverlerle buluşturacak.

2020 BENİM YILIM OLACAK





Mr. Jade, önümüzdeki günlerde ayrıca yeni bir dizi için kamera karşısına geçecek. Ünlü yıldız, sürpriz bir rolle boy gösterecek: "Albümümün müzik dünyasında büyük ses getireceğine inanıyorum. Rol aldığım dizideki rolüm de sevenlerimi şaşırtacak. 2020 benim yılım olacak."