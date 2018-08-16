2020 Olimpiyatlarında Ulaşım Kaygısı

Günde 8 milyon kişinin kullandığı Tokyo tren hattını, 2020 Olimpiyatları süresince günlük 650 bin civarında fazladan yolcunun kullanması bekleniyor. Bazı hatlarda "yüzde 200" olarak tahmin edilen yoğunluk oranı ise, "Trende bir dergiyi okumanın dahi zor olması" anlamına geliyor.

Japonya 2020 Olimpiyatlarına hazırlanırken, dünyanın en yoğun tren hatlarına ev sahipliği yapan ülkede uzmanlar, Olimpiyatlar süresince ulaşımın aksamaması için alternatif çözüm önerileri arıyor. Günde 8 milyon yolcunun 47 bin trenle yolculuk ettiği Tokyo'da, olimpiyatlar süresince yoğun hatları günlük 650 bin fazladan yolcunun kullanması bekleniyor.

Tren hatları ve çalışma saatlerini simule ederek yolculuk sürelerini hesaplayan Chuo Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi'nde görevli Trafik Ağları Uzmanı Prof. Azuma Taguchi, 2020 Tokyo Olimpiyatları boyunca sabah saatlerinde şehir merkezindeki tren istasyonlarında ciddi yoğunluk olabileceği konusunda uyardı.

"Olimpiyat izleyicileri daha az yoğun istasyonlara yönlendirilmedikçe veya yolcuların en yoğun saatlerden kaçınmasına yönelik önlemler alınmadıkça, ana istasyonlar ve olimpiyat oyunlarına yakın yerler aşırı kalabalık olabilir" uyarısı yapan Taguchi, "Olimpiyatlar süresince çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesine gerek olabilir" şeklinde konuştu.

'Ziyaretçileri cesaretlendirmeliyiz'

Tren yolcu kapasitelerini artırmanın ve olimpiyat oyunlarının saatlerini değiştirmenin zor olduğunu hatırlatan Taguchi, ziyaretçilere de görev düşebileceğini belirtti. "Ziyaretçileri cesaretlendirmek için çaba sarf etmeliyiz. Trenden erken inmek, az yoğun istasyonları kullanarak daha fazla yürümeyi göze almak gibi" diyen Taguchi, bu gibi önlemlerle olası aksamaların önüne geçilebileceğini vurguladı.

'Dergi bile okunamaz'

Günde 8 milyon kişinin 47 bin trenle seyahat ettiği Tokyo'ya, olimpiyatlar süresince günlük ortalama 650 bin fazladan yolcu bekleniyor. Yüzde 200'lük bir tıkanıklık oranına sahip olan trenlerin sayısının yüzde 50 artacağını öngören çalışma, Tokyo ve Shinjuku gibi ana istasyonlardaki yolcu sayısının sabah saatlerinde 2 katına çıkacağını ön görüyor. Ulaştırma Bakanlığının "tıkanıklık oranları tanımında", yüzde 200'lük yoğunluk, "yolcuların bir dergiyi zar zor okuyabileceği" anlamına geliyor. - TOKYO