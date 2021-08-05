2020 Olimpiyatları'nın açılışının ikinci haftasında Tokyo'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi
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2020 Olimpiyatları'nın açılışının ikinci haftasında Tokyo'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi

2020 Olimpiyatları'nın açılışının ikinci haftasında Tokyo'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da 2020 Olimpiyatları'nın açılışı sonrasında başkent Tokyo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

Japonya'da 2020 Olimpiyatları'nın açılışı sonrasında başkent Tokyo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, Japonya'nın başkentinde, salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 binin üstüne çıktı.

Metropol Valiliğinin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Tokyo'da 5 bin 42 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana başkentte kaydedilen toplam vaka sayısı 236 bin 138'e çıktı.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, ağır hasta sayısının son iki haftada ikiye katlandığını, bu durumun sağlık altyapısını zorladığını söyledi.

Ülke geneli OHAL çağrısı yapılmıştı

Temsilciler Meclisi oturumunda konuşan hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülke genelinde salgının gidişatına karşı uyarmıştı.

Omi, Japon halkının Kovid-19'a ve kısmi olağanüstü hallere alışmaya başladığını savunarak olağanüstü halin (OHAL) ülke geneline genişletilmesi çağrısı yapmıştı.

Japonya hükümeti salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz-22 Ağustos'ta Tokyo metropolünde OHAL uyguluyor.

Mart 2020'den bu yana Kovid-19'a karşı 4. olağanüstü halin uygulandığı Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'na, Japonya içinden ve dışından seyirci kabul edilmiyor.

Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısının 353'e çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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