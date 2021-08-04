2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı
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2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı

2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Kovid-19 küme vakası saptandı.

Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.

Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.

Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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