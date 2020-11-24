2020 Öğretmenler Günü için etkinlik, kutlama programı olacak mı? Anıtkabir'de anma töreni yapılacak mı?

Bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün etkinlikleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ankara'da resmi tören yapılmayacak ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle canlı görüşme bağlantılarla bir araya gelecek. Peki,24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, kutlamaları neler? Öğretmenler Günü sitesi ne? İşte detaylar...

Öğretmenler Günü bu yıl ilk kez koronavirüs nedeniyle çevrimiçi etkinliklerle kutlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bu yılki etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan öğretmenler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ankara'da ağırlanmayacak ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle canlı görüşme bağlantılarla bir araya gelecek. Peki, 2020 Öğretmenler Günü için etkinlik, kutlama programı olacak mı? Anıtkabir'de anma töreni yapılacak mı?

2020 ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI, ETKİNLİK VE KUTLAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlandığına işaret eden Boyacı, kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu benim günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterdiklerini anlattı.

Bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin mesleki gelişim programının başladığı 16 Kasım'dan itibaren çevirim içi olarak yürütüldüğünü hatırlatan Boyacı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda tüm öğretmenlere yönelik çevirim içi ortamda, müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren ilk çevirim içi Öğretmenler Günü Programı'nı planladık. 'Güçlü öğretmen güçlü gelecek' mottosuyla hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı, sadece bir gün değil, her gün öğretmenlerinin yanındadır. Çünkü Ziya Öğretmen'in deyimiyle eğitim bir ekip işidir."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

Salgın sürecinde öğretmenlerin, çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için büyük azim ve gayret içinde olduklarını vurgulayan Boyacı, "Bu dönümde öğretmenlerimiz, sadece evlerinden, okullarından öğrencilerine değil, Vefa Destek Grupları ile toplumun en kırılgan kesimleri olan yaşlılara destek olmaktan vazgeçmediler. " değerlendirmesini yaptı.

Boyacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin takip edilebildiği "https://ogretmen.meb.gov.tr/24kasim//" internet adresini kullanıma açtıklarını belirterek, "Hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklere katılım sağlayan öğretmen sayısı 750 bini geçti. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi

Bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan öğretmenlerin Başkent'te ağırlanmayacağını ancak Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un, bu öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya geleceğini açıklayan Boyacı, ayrıca Selçuk'un katılımıyla yurt dışı teşkilatında görevli öğretmenlerle "Kıtalar arası öğretmen buluşmaları" online etkinliğinin düzenleneceğini bildirdi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?

Bakanlık, Öğretmenler Günü kapsamında Türkiye'nin terörle mücadelesinde şehit öğretmenlerin karakalem resimlerinin yer aldığı ilk sanal sergiyi de izlenime sundu. Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin eserleri de sanal ortamda sergileniyor.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" grupları, öğretmenlere ve tüm halka yönelik konserler düzenliyor. Sanatçı Sümer Ezgü de Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor grubuyla yaptığı düetiyle kutlama etkinliklerine renk katıyor.

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Çocuk Gelişiminde Öğretmen" isimli söyleşisi de etkinlikler arasında yer alıyor.

Öğretmenler için film gösterim saatinde Mavi Bisiklet, Kız Kardeşim Mommo, Balık ve Bal filmleri seçildi.

Orta Asya Antik ve Türk Müziğinin temsilcilerinden Arslanbek Sultanbekov de öğretmenlere özel türkülerini seslendirdi.

ANITKABİR'DE ANMA TÖRENİ OLACAK MI?

Bakan Selçuk ve beraberindeki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız

Milletin bahşettiği yüce görevi, millet ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücüyle devam edeceklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Selçuk, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.