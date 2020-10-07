2020 Nobel Kimya Ödülü kazanan Jennifer A. Doudna kimdir? Jennifer A. Doudna hayatı ve biyografisi!

2020 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi, geliştirdikleri genom düzenleme metodundan dolayı Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'nın oldu. Gelişme sonrası 2020 Nobel Kimya Ödülü kazanan Jennifer A. Doudna kimdir? Jennifer A. Doudna hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, "genom kurgulamasına olanak sağlayan yöntemin geliştirilmesine katkılarından ötürü", Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile ABD'li biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi. Peki, 2020 Nobel Kimya Ödülü kazanan Jennifer A. Doudna kimdir? İşte, Jennifer A. Doudna hayatı ve biyografisi!

2020 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ Kazanan JENNİFER A. DOUDNA KİMDİR?

Jennifer Doudna (d. 19 Şubat 1964, Washington, DC), Amerikalı biyokimyacı. Çalışmalarıyla CRISPR aracılığıyla genom düzenleme teknolojisini geliştirme sürecine liderlik eden bilim insanlarından olmuş, bu rolü nedeniyle "CRISPR devrimi" olarak ifade edilen sürecin liderlerinden biri olarak tanımlanmıştır. 2012 yılında, Doudna ile Emmanuelle Charpentier, bakterilerin dış etmenlere bağışıklığında rol oynayan enzimler olan CRISPR/Cas9'un, programlanabilir bir şekilde genomun değiştirilip düzenlenmesinde kullanılabileceğini öneren ilk bilim insanları oldular. Doudna ile Charpentier'in çalışmaları daha sonra çeşitli araştırma ekipleri tarafından geliştirildi ve temel biyoloji ve protein araştırmalarından, orak hücreli anemi, kistik fibrozis gibi hastalıkların tedavisine yönelik araştırmalara uzanan bir yelpazede araştırmacılar tarafından kullanılmaya başlandı.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'in (UC Berkeley) Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümünde kimya profesörlüğü, Moleküler Biyoloji ve Hücre Biyolojisi Bölümünde biyokimya ve moleküler biyoloji profesörlüğü yapmaktadır. Bunun yanında UC Berkeley'de "Li Ka Shing Chancellor's Professorship in Biomedicine and Health" (Li Ka Shing Rektörlük Biyotıp ve Sağlık Profesörlüğü) unvanına sahip olup, UC Berkeley ile UC San Francisco'nun ortak olarak yürüttükleri bir kurum olan Innovative Genomics Institute'ün ("İnovatif Genomik Enstitüsü") müdürüdür. 1997'den bu yana Howard Hughes Medical Institute'te araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Doudna, biyokimya ve genetiğe katkıları nedeniyle ödüller kazanmış ve akademi üyeliklerine kabul edilmiştir. 2000 yılında X ışını kristalografisi aracılığıyla ribozimin yapısını keşfettiği için Alan T. Waterman Ödülü'nü aldı. 2015'te CRISPR/Cas9 teknolojisini geliştirmeleri nedeniyle Charpentier ile birlikte Breakthrough Prize in Life Sciences'a layık görüldü. Aldığı diğer ödüller arasında Gruber Genetik Ödülü (2015), Gairdner Vakfı Uluslararası Ödülü (2016) ve Japonya Ödülü (2017) bulunmaktadır. 2002'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisine seçildi. 2015'te Charpentier ile birlikte Time dergisinin dünyadaki en fazla etki sahibi insanları listelediği Time 100 listesinde yer aldı.