2020'nin trafik cezaları belli oldu: En yükseği 32 bin 719 lira
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2020'nin trafik cezaları belli oldu: En yükseği 32 bin 719 lira

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.

28.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:28
2020'nin trafik cezaları belli oldu: En yükseği 32 bin 719 lira

Trafik cezaları, Hazine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.


Resmi Gazete'de 23 'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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