2020'nin SUV lideri Peugeot Türkiye oldu
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2020'nin SUV lideri Peugeot Türkiye oldu

10.01.2021 19:14 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:19
2020'nin SUV lideri Peugeot Türkiye oldu

Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25 bin 960 adet SUV satışı ile 2020 yılını da toplam SUV’da lider olarak tamamladı.

Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25 bin 960 adet SUV satışı ile 2020 yılını da toplam SUV'da lider olarak tamamladı.

Toplam pazarda ise marka, yüzde 5,7 pazar payı ve 43 bin 674 adet satış ile markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Peugeot Türkiye, aralık ayı fırsatlarını ocak ayında da sürdürüyor.

Ocak ayında tüm Peugeot modellerinde yüzde 0 faiz avantajı, sınırlı sayıda modelde ise 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar sunuluyor.

3008'de 150 bin TL için 12 ay yüzde 0, 5008'de 120 bin TL için 24 ay yüzde 0, 2008'de 229 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0, 508'de 120 bin TL için 12 ay yüzde 0, 308'de 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ve 30 bin TL için 12 ay yüzde 0, Rifter'da ise 100 bin TL için 24 ay yüzde 0 ve Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com

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