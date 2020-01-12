2020'nin ilk meclisi toplanıyor
Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor.
Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA