2020'nin ilk meclisi toplanıyor
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2020'nin ilk meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor.

12.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:15
2020'nin ilk meclisi toplanıyor

Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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