2020'nin İlk Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefonlar Açıklandı

2020 yılının ilk çeyreğinde en çok hangi akıllı telefon modellerinin satıldığı belli oldu. Gelin hep beraber en çok satılan akıllı telefon modellerine yakından bakalım.

2020 yılının ilk çeyreğinde en çok hangi akıllı telefon modellerinin satıldığı belli oldu. Gelin hep beraber en çok satılan akıllı telefon modellerine yakından bakalım.

En Çok Satan Akıllı Telefonlar

Araştırma şirketi Canalys'in yeni bir raporuna göre, Galaxy A51, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan Samsung akıllı telefonu oldu. Rapor, Samsung'un bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 6 milyon adet Galaxy A51 sattığını tahmin ediyor.

2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonun iPhone 11 olduğu açıklandı. iPhone 11'i Redmi Note 8 ve 8T izledi. Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, 2020 ilk çeyrek boyunca dünyanın en çok satan 10 akıllı telefonu listesinde dört cihaza sahip: Galaxy A51, Galaxy A10s, Galaxy A20s ve Galaxy A01. Samsung'un 5 milyon adet Galaxy A10, 4 milyon adet Galaxy A20 ve 3 milyondan fazla Galaxy A01 sattığı tahmin ediliyor.

Raporda, Redmi 8A modelinin 3 milyon adet satttığı söyleniyor. Hemen aşağıdan grafiğe göz atabilirsiniz.

iPhone 11 series took three spots in the Q1 2020 top ten smartphone models. iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max accounted for 10% of global smartphone share. While @Samsung and @Xiaomi achieved four and three smartphones in the top ten respectively. pic.twitter.com/NuJzOcdtbI

— Canalys (@Canalys) May 7, 2020

Sizler en çok satan akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!