2020'nin alışveriş istatistikleri açıklandı

Üyelerinin yıl boyu yaptığı alışverişleri inceleyen Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü'nde pandemi etkisi hissedilmedi, 2020'de kadınlar erkeklerden daha fazla hediye alışverişi yaptı. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı gün alışveriş oranları yüzde 30 oranında arttı, aynı gün araba sahipleri akaryakıt istasyonlarına koştu ve akaryakıt harcamaları yüzde 53 oranında yükseldi. İndirim ve kampanyalarla alışverişin en hareketli olduğu ay olan Kasım ayı pandemiden olumsuz etkilenmedi. İndirimleri kaçırmak istemeyenler Black Friday'de online alışverişte rekor kırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KADINLAR DAHA ÇOK HEDİYE ALDI

Verilere göre, 2020'nin Sevgililer Günü'nde kadınlar erkeklerden bir buçuk kat daha fazla hediye alışverişi yaptı. 2019 yılı Sevgililer Günü'nde de kadınların ilk hediye tercihi olan gömlek, pantolon ve t-shirt bu yıl da alışveriş sepetlerindeki yerini aldı. Erkekler ise bu yıl farklı hediyelere yöneldi. 2019'da en fazla parfüm, çanta, kazak almayı tercih erkeklerin 2020'de en çok tercih ettiği hediyeler mont, ayakkabı ve parfüm oldu.

Şubat 2020'de mobil ödeme alışverişlerinin aylık ortalamanın 2.5 katına çıktığı bildirildi.

İLK VAKA İLE MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE YÜZDE 44'LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Veriler, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı gün Hopi ile yapılan alışverişlerde bir önceki haftaya oranla yüzde 30 artış yaşandığını ortaya çıkardı. İlk vaka ile market alışverişlerinde de yüzde 44'lük artış görüldü. Diğer taraftan Evde Kal çağrıları market dışı alışveriş istatistiklerine yansıdı. Aynı haftada; hafta sonu alışverişleri bir önceki haftaya oranla yüzde 21-29 oranında azaldı.

Türkiye'de ilk vaka haberinin (11 Mart) üstünden geçen bir haftada alışveriş alışkanlıklarında ciddi değişim gözlemlendi. Buna göre ilk vakayı takip eden haftada bir önceki haftanın verilerine kıyasla alışverişlerde yüzde 36'lık düşüş yaşandı. Market alışverişlerinin tüm alışverişler içerisindeki payı 11 Mart'tan itibaren yüzde 55'in altına düşmezken, bu oran ilk vakanın ardından geçen haftada yüzde 75'e yükseldi.

KADINLAR ALIŞVERİŞTE DAHA TEMKİNLİ DAVRANDI

Verilere göre, pandemi öncesi dönemde mağaza ziyaretlerinin yüzde 55'ini kadınlar oluştururken 1 Haziran 2020 sonrasında kadınların mağaza ziyaretleri yüzde 12 oranında azaldı. Mağaza ziyaretlerindeki düşüş eğilimi mağazada geçen sürelere de yansıdı. Pandemi öncesinde mağazada ortalama 17 dakika geçiren kadınların ziyaret süresi 12 dakikaya düştü.

ERKEKLERİN MAĞAZADA HARCADIĞI SÜRE 11 DAKİKA OLARAK KALDI

Diğer taraftan mağazaları ziyaret eden erkeklerin oranı pandemi öncesi yüzde 45 iken pandemide yüzde 57'ye yükseldi. Pandemi erkeklerin mağazada geçirdiği süreyi de kısaltmadı. Erkeklerin mağazada harcadığı süre pandemi öncesi ile aynı kalarak 11 dakika oldu.

İLK VAKA HABERİ İLE AKARYAKIT ALIŞVERİŞİNDE YÜZDE 53'LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklanan gün akaryakıt alışverişlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 53'lük bir artış yaşandığı açıklandı. Verilere göre, ilk vaka ile yaşanan artış yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. İlk vaka haberinin üstünden geçen bir haftada (18 Mart) akaryakıt alışverişlerinde bir önceki hafta verilerine göre yüzde 49'luk bir azalma görüldü. Bu düşüş haziran ayına kadar devam etti. Haziran ayında normalleşmenin etkileri akaryakıt alışverişlerinde de kendini gösterdi. Haziran ayında bir önceki aya oranla akaryakıt alışverişlerinde yüzde 74 artış yaşandı.

BLACK FRIDAY'E PANDEMİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞLER 4 KATINA ÇIKTI

Her yıl farklı kampanyalar ve indirimlerle perakendenin hareketlendiği Kasım ayında pandeminin olumsuz etkileri hissedilmedi. Kasım ayı Hopi istatistiklerinde, şu bilgiler yer aldı:

"Kasım ayında Hopi üstünden toplam 2 milyon ürün satışı gerçekleştirildi. Yalnızca kasım ayında Hopililerin kazandığı Paracık tutarı 8.3 milyonu buldu. Pandemi ile sürekli yükselen online alışveriş oranları Kasım ayında da kendisini gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında online alışverişler 3 katına çıktı. Online alışverişlerden kazandırılan paracık miktarı ise geçen yıla oranla 4 kat fazla oldu. Black Friday ortalamanın 4 katı işlemle online alışverişin zirve yaptığı gün oldu. İndirimleri kaçırmak istemeyen ancak alışverişini mağazadan yapmak isteyenler mağaza ziyaretleri için Pazar günlerini tercih etti. Pazar günlerinin en yoğun saat aralığı ise 15.00 – 16.00 oldu. Online alışverişler ise en çok Cuma günü 23.00 – 24.00 arasında yapıldı. Alışveriş sıklığında yaşanan artış satın alınan ürün adetinde de kendini gösterdi. Sepetteki ürün sayısı geçen sene Kasım ayına göre yüzde 47 oranında arttı. Sepet ortalamasında da benzer bir artış yaşandı. Online alışverişlerde sepet ortalaması geçen sene Kasım'a göre yüzde 17'lik artış gösterdi."

GÖMLEKLER YERİNİ SWEATSHİRTLERE BIRAKTI

Pandemi etkisiyle yaygınlaşan evden çalışma sistemi satın alınan ürünlerin de değişmesine neden oldu. Geçen sene Kasım ayının favori alışveriş ürünü olan gömlek dokuzuncu sıraya geriledi.

Evde geçirilen sürenin artması rahat kıyafetlere eğilimi beraberinde getirdi. Bunun sonucu olarak sweatshirt en çok satın alınan ürünlerde 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükseldi. Koronavirüs kısıtlamaları ile sokakta geçirilen sürenin azalması mont alışverişlerinde düşüşe neden olurken bu durum ayakkabı alışverişlerine yansımadı. Ayakkabı alışverişlere pandemi öncesi dönemle benzerlik gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı