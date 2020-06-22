2020 NDS Edebiyat Ödülü'ne Maryam Madjidi layık görüldü Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, İran kökenli Fransız yazar Maryam Madjidi oldu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, İran kökenli Fransız yazar Maryam Madjidi oldu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar, gazeteci ve öğretim üyesi NDS mezunlarından oluşan 9 kişilik jüri, Maryam Madjidi'nin "Marx ve Oyuncak Bebek" adlı romanını, "2020 NDS Edebiyat Ödülü"ne layık gördü.

Her yıl mayıs ayında Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi himayesinde Fransız Sarayı'nda gerçekleştirilen NDS Edebiyat Ödülü töreni, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihte ödüle layık görülen yazarın da katılımıyla yapılacak.

Tomris Alpay, Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak ve Mine Haksal'dan oluşan jüri tarafından bu yılki ödüle layık görülen roman, Barış Tut tarafından Türkçeye çevrildi ve Profil Kitap yayınevi tarafından 2018'de yayınlandı.

Maryam Madjidi'nin "Marx ve Oyuncak Bebek" isimli romanı, yazarın İran'dan Fransa'ya göç hikayesi ve ailesinden uzaklaşmasını konu ediniyor. Madjidi, romanında, kendi kişisel serüveninden hareketle Doğu-Batı uygarlıkları arasındaki uçuruma mercek tutarak, yersiz yurtsuzluğun insanın gerçek kimliği olabilmesi fikrine kanat açıyor.

Maryam Madjidi

Tahran'da 1980'de dünyaya gelen Maryam Madjidi, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Paris'e yerleşti. Paris'in varoşları ve şık mahallelerindeki ortaokul ve liselerde, motor hareketleri gelişmemiş çocuklara ve zihinsel engellilere, Çinli ve Türk öğrencilere, tutuklulara öğretmenlik yaptı. Yabancı çocuklara Fransızca öğreten yazar, 4 yıl Pekin'de, 2 yıl da İstanbul'da yaşadı.

Otobiyografik romanı "Marx ve Oyuncak Bebek"le 2017 Goncourt İlk Roman Ödülü'ne de değer görüldü.

Kaynak: AA