2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı.

2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
14.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:13

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

Kaynak: AA

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