2020 MotoGP Grand Prix ertelendi
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

10.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:10
2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

ABD'de 3-5 Nisan'da yapılması planlanan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, koronavirüs nedeniyle 13-15 Kasım tarihlerine ertelendi.

Daha önce de 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı Tayland Grand Prix de gene koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

2020 MotoGP Grand Prix'in 19 Nisan'da Arjantin'de başlaması planlanıyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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