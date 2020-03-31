2020 Model Windows 98 Tasarımıyla Tanışın Microsoft doğal olarak en güncel sistemi Windows 10'la uğraşsa da kullanıcıların önceki Windows sürümlerini geride bıraktığını söylemek mümkün değil.

Microsoft doğal olarak en güncel sistemi Windows 10'la uğraşsa da kullanıcıların önceki Windows sürümlerini geride bıraktığını söylemek mümkün değil. İşte günümüze ayak uyduran yeni Windows 98 tasarımına göz atın.

Birçok kullanıcı hala Windows 7'yi ve hatta Windows XP'yi seviyor olduğu için tasarımcı Zee-Al-Eid Ahmad Rana eski tasarımı makyajlama kararı aldı. Windows 98'e şirketin yeni 'fluent design' dokunuşunu veren tasarımcı, şık pencerelerle göz kamaştırdı.

Windows 98 with #fluentdesign pic.twitter.com/ssK9pBos1u

— Zee-Al-Eid Ahmad Rana ?? (@zeealeid) March 29, 2020

Konsept tasarım Windows Gezgini, Başlat menüsü ve Internet Explorer da dahil olmak üzere birçok temel Windows 98 bileşeni için yeniden tasarlandı. Başlat menüsü, özellikle Windows 7 sürümünü hatırlatmasıyla birçok insanın sevdiği şey olabilir.

Başlat menüsü, şimdi canlı pencereler ve diğer öğelerle birlikte gelen Windows 10'da değişti ancak Windows 7'den yükseltme yapanlar, eski işletim sistemindeki gibi daha basit ve daha temiz bir görünüme sahip olmayı tercih ediyor.

Burada sahip olduğumuz şey Microsoft'un, Windows 10'da ve diğer birçok üründe kullandığı tasarım dili olan fluent design'a dayanan bir Windows 98 yenilemesi. Bu tasarımın gerçek olmadığını ancak yine de eski kullanıcıları heyecanlandırmayı başardığını belirtelim.