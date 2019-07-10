2020 Model iPhone'un Bu Seneki Modeli Unutturacak Özellikleri Ortaya Çıktı

Son bir ay içerisinde gerek medyanın gerekse kullanıcıların yaylım ateşine tuttuğu iPhone 11, küçük gelişmeler yapmış olsa da hâlâ birçok özellikten yoksun olarak kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eksik özelliklerin yanı sıra görsel olarak da bir şey veremeyen iPhone 11, son zamanların 'en çirkin' tasarımı olarak adlandırılıyor.

Hal böyle olunca birçok insan bu sene, kullanmakta olduğu iPhone cihazını yenilemeyeceğini söyleyerek Apple'ın kararlarını sorguladı. Hâlâ Apple'ın bu seneki (özellikle tasarım konusundaki) kararlarını nasıl aldığına dair net bir bilgi olmasa da yeni ortaya çıkan bilgiler, seneye bizi çok daha farklı bir iPhone'un beklediğini gösterdi.

JPMorgan'ın notlarına ulaşmayı başaran CNBC, notlar aracılığıyla Apple'ın 2020 model iPhone'larına dair bilgiler edindi. CNBC'nin paylaştığı bilgilerde hem önceki söylentiler onaylandı, hem de iPhone satışlarını küresel anlamda artıracak yeni bilgiler ortaya çıktı.

Bildiklerimizden yola çıkacak olursak JPMorgan, Apple'ın telefon boyutları konusunda değişikliğe gideceğini belirtti. Kullanıcıların küçük telefon istediğinin bilincinde olan Apple, 5,8 inçlik modelini 5,4 inçe düşürürken büyük telefon isteyenleri de unutmayarak 6,5 inçlik Max modelini 6,7 inçe çıkaracak. iPhone XR modeli 6,1 inç olarak kalmaya devam edecek. Bu sayede her çeşit ekran boyutu ürün yelpazesinde yer alacak.

2020 model iPhone'ların tamamı 5G desteğine sahip olacak

Apple'ın 2020 model iPhone serisinde OLED ekranların bir standart haline geleceğinden de bahseden JPMorgan, olayı bir adım daha ileri taşıyarak kimsenin duymadığı bilgileri de ortaya çıkardı.

Qualcomm'la yapılan anlaşma ve iPhone 11 anakartı üstündeki değişiklerin sonucunda Apple, iPhone XR da dahil olmak üzere tüm cihazlarına 5G teknolojisini getirecek. Dahası, üç modelin en az iki tanesinin, AR/VR özellikleri bulunan ve özel uygulamalarla birlikte yükseltilebilen 3B ToF kamerasını bulundurması bekleniyor.

Son olarak yeni tasarımıyla birlikte Apple, çentiğe veda ederek delik ekranlı bir tasarıma da yönelecek. Bu özellikle birlikte iPhone hayranlarının karşı çıktığı tasarım sorunu, bir nebze olsun ortadan kalkmış olacak.