2020 Model iPhone, Şimdiden iPhone 11'e Gölge Düşürüyor

Bu yıl çıkacak olan iPhone 11 hakkındaki spekülasyonlar devam ederken, gelecek yıl çıkacak olan iPhone'lar hakkında ortada birçok söylenti dolaşıyor. Görünüşe göre iPhone 11'de TouchID'ye köklü değişiklikler yapılacak. İşte karşınızda 2020 model iPhone hakkında ortada dolaşan söylentiler:

3D Touch

iPhone 11'de 3D touch'ın kaldırılacağına dair söylentiler artıyor. Bu hafta alınan bir habere göre iPhone'lar için dokunmatik üniteleri üreten şirket, Apple'ın daha az maliyetleri parçalara yönelmesiyle birlikte daha az kâr elde edecek. Bu da ünlü Apple analisti Ming Chi Quo'nun dediğine göre bu özelliğin kaldırılıyor olmasına işaret olabilir.

2020 model iPhone

2020 model iPhone hakkında çıkan söylentiler, bu yılın iPhone'unu çoktan gölgelemeye başladı bile. Söylentilere göre 2020 model iPhone 3 farklı boyutta gelecek: 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç. Hepsinde de OLED ekran bulunacak. Bu modellerden en az ikisinde 5G bağlantı desteği bulunacak. Bu da demek oluyor ki 6,1 inçlik model 5G'li/5G'siz seçenekleri ile gelecek ve 5G'siz model daha ucuz olacak.

Ayrıca 2020 model iPhone'un arka kamera konfigürasyonunda, ön kameradaki Face ID'ye benzer bir 3D haritalama teknolojisi kullanılacak. Bu da artırılmış ve sanal gerçeklik hususlarında ciddi bir ilerleme kaydedebilir. Ayrıca daha önceden de haberini yaptığımız gibi 2020 model iPhone'larda tamamen çentiksiz bir ekran tasarımı olacağı tahmin ediliyor.

Bütün bunlardan anladığımız kadarıyla Apple, bu sene tabiri caizse 'eco round' yapıyor ve gelecek sene tüm gücünü iPhone'larda kullanmayı planlıyor. 5G desteği sayesinde de gelecek yıl iPhone satışlarında büyük bir artış bekleniyor.