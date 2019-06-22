2020 Model iPhone'ların Ekranlarının Boyutunda Değişikliğe Gidilecek

2020 yılının iPhone'ların dış tasarımı konusunda ve iç donanımları konusunda büyük değişiklikler getireceği düşünülüyor.

Uzun süredir Apple analistliği yapan Ming Chi, 2020 model iPhone'ların ekran boyutlarının hem büyüyeceğini hem de küçüleceğini söyledi. iPhone XS'in 2020 modelinin 5,8 inçten 5,4 inçe küçülmesi, iPhone XS Max'in 2020 modelinin ise 6,5 inçten 6,7'e büyüyeceği öngörülüyor. Apple'ın, iPhone XR'ın halefi olacak olan cihazda ise 6,1 inçlik ekran boyutunu koruyacağı düşünülüyor.

Ekran boyutlarının yanı sıra Apple'ın, 2020'de tüm cihazlarını OLED ekrana geçireceği konuşuluyor ki buna en ucuz modeli de dahil olacak. Bunun haricinde tasarımda daha ufak bir çentik, 2018'de çıkan iPad Pro'daki gibi düz kenarlar ve yeni kaplama materyalleri gibi değişiklikler olacağı konuşulan dedikodular arasında.

Tüm bunlardan daha çok dikkat çekici olanı ise Apple'ın 2020'de 5G'ye geçmeyi beklemesi ki bunda Qualcomm ile olan anlaşmazlığın halledilmesinin çok büyük bir payı bulunuyor. Kuo'nun raporuna göre 5G bağlantısı, 2020 yılında çıkacak olan sadece üst segment iPhone'larda bulunacak.

iOS 13 geliştirici betaları

Yayınlanan geliştirici betalarla birlikte iOS 13, iPadOS, WatchOS 6 ve MacOS Catalina ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Yayınlanan ilk geliştirici betasında 3D Touch, uzun basma ile değiştirilmiş gibi görülüyordu ki bu da Apple'ın iPhone 11'lerde 3D Touch yerine Haptic Touch özelliğini kullanabileceği yönündeki söylentilerin ateşlenmesine sebep olmuştu. Şirket, bunun bir benzerini de geçtiğimiz sene XR'da yapmıştı.

Ancak Apple Insider'da yer alan bir habere göre, 3D Touch özelliği yeni özelliklerle birlikte ikinci betada geri geliyor gibi görünüyor.

WatchOS 6, Apple Watch'u daha bağımsız hale getirecek

Apple, Apple Watch'u iPhone'dan bağımsız hale getirmek için WatchOS 6 ile birlikte gelecek olan bağımsız bir mağaza üzerinde çalışıyor. Ayrıca ikinci geliştirici betası, cihazı telefondan bağımsızlaştırmak için farklı bir yol daha sunuyor.

Bu beta, Apple Watch'un güncellemelerini direkt olarak indirebilmesini sağlayacak. Daha önceden güncellemeleri ilk olarak iPhone ile başlatmak ve indirmek gerekiyordu. Güncelleme menüsünü saatinizin Ayarlar uygulamasındaki Genel sekmesi altında kontrol edebilirsiniz.

Apple Watch kullanıcılarını sevindirecek olan bir diğer haber ise saatte önceden yüklü olarak gelen uygulamaların kaldırılabilecek olması.