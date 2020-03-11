2020 Minikler Kayak Festivali, Kayseri'de düzenlendi Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Minikler Festivali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Minikler Festivali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Tamer Taflı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale 8 ilden 78 sporcu katıldığını söyledi.

Festivali 2. kez Erciyes'te düzenlediklerini aktaran Taflı, verimli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Festivale 7-10 yaşlarındaki çocukların katıldığını kaydeden Taflı, "Bu çocukların şu an için lisansı yok. Çocukları kayağa teşvik için böyle bir festival yapıyoruz. Buradaki çocuklar seneye ilk yarışlarına katılacak. O yarışlar için hazırlık organizasyonu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Taflı ayrıca dereceye giren 3 sporcuya madalya verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA