2020 Mevlit Kandili mesajları! En güzel, anlamlı Mevlit Kandili mesajları!

28 Ekim Çarşamba yani bugün İslam aleminin Mevlit Kandili olarak kabul edilmiş ve ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi bugüne özel daha dikkatli yapılmıştır. 2020 Mevlit Kandili mesajları! En güzel, anlamlı Mevlit Kandili mesajları!

Hatırlanmanın, günün önemini iletmenin bir yolu gönderdiğimiz iyi dileklerdir. Vatandaşların en çok aradığı konular arasında 2020 Mevlit Kandili mesajları! En güzel, anlamlı Mevlit Kandili mesajları!

2020 MEVLİT KANDİLİ MESAJLARI!

-Ey yüce Peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Hu diyelim dilde zikir yürekte şükür olsun. Hayy diyelim imanda aşk ihsanda vuslat olsun... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Biz seni ancak alemlere Rahmet olarak gönderdik. (Enbiya' 107) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.,