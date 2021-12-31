2020 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 1 trilyon 183 milyar 163 milyon 137 bin 365 lira 95 kuruş, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 120 milyar 169 milyon 70 bin 771 lira 45 kuruş, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri ise 6 milyar 864 milyon 39 bin 42 lira 62 kuruş olarak gerçekleşti.

2020 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1 trilyon 203 milyar 737 milyon 135 bin 307 lira 17 kuruş oldu.

Genel bütçenin gelirleri 1 trilyon 5 milyar 17 milyon 930 bin 492 lira 97 kuruş, özel bütçeli idarelerin gelirleri 21 milyar 536 milyon 369 bin 624 lira 13 kuruş öz gelir, 99 milyar 970 milyon 274 bin 533 lira 49 kuruş Hazine yardımı olmak üzere toplam 121 milyar 506 milyon 644 bin 157 lira 62 kuruş, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 762 milyon 401 bin 832 lira 83 kuruş öz gelir, 126 milyon 243 bin 870 lira Hazine yardımı olmak üzere toplam 7 milyar 888 milyon 645 bin 702 lira 83 kuruş olarak gerçekleşti.

2020 merkezi yönetim net bütçe geliri 1 trilyon 28 milyar 445 milyon 526 bin 973 lira 18 kuruş oldu.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 178 milyar 145 milyon 206 bin 872 lira 98 kuruş gider fazlası, özel bütçeli idarelerin 1 milyar 337 milyon 573 bin 386 lira 17 kuruş, düzenleyici ve denetleyici kurumların 1 milyar 24 milyon 606 bin 660 lira 21 kuruş gelir fazlası gerçekleşti.

2020 yılı borçları

2020'de net bütçe gider fazlası 175 milyar 291 milyon 608 bin 333 lira 99 kuruş oldu.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 23 milyar 522 milyon 881 bin 186 lira 78 kuruş, özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 619 milyon 460 bin 425 lira 98 kuruş ödeneği ertesi yıla devredildi.

2020 yılı sonu itibarıyla 1 trilyon 60 milyar 353 milyon 528 bin 687 lira 58 kuruş orta ve uzun vadeli devlet iç borcu, 750 milyar 355 milyon 8 bin 674 lira 97 kuruş devlet dış borcu, 151 milyar 319 milyon 270 bin 349 lira 52 kuruş Hazine garantili borç bulunuyor.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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