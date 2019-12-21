2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi
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2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi

2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi.

21.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:45
2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi

2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi için 488 oy kullandı. 329 kabul oyuna karşılık, 159 ret oyu kullanıldı.

2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylamasında 481 milletvekili oy kullandı. 326 kabul oyuna karşılık 155 ret oyu kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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