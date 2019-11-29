2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

29.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:38

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



2020 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri sona erdi. 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bir trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin Türk lirası ödenek veriliyor.



Bütçe gelirlerinin ise 941 milyar 944 milyon bin Türk lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 12 milyar 464 milyon 193 bin Türk lirası öz gelir, 71 milyar 162 milyon 721 bin Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 83 milyar 626 milyon 914 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 488 milyon 375 bin Türk lirası öz gelir, 135 milyon 325 bin Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 7 milyar 623 milyon 700 bin Türk lirası, olarak tahmin edilmiştir - ANKARA

Kaynak: İHA