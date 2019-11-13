13.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:40

2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"(hayvansal destek) 2019 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle, 4,4 Milyar Lira destekleme ödemesi yaptık ve yılsonunda 5,2 Milyar Liraya ulaşmasını öngörüyoruz. 2020 yılında ise 6,6 Milyar Lira planlanmıştır"

"Bakanlığımız tarafından, 2019 yılı tarımsal destek uygulamalarında, gübre desteği başta olmak üzere bazı desteklerde, birim destek miktarlarını artırdık, bazı konularda ise yeni destekler başlattık. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvansal destekler konusunda, "2019 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle, 4,4 Milyar Lira destekleme ödemesi yaptık ve yılsonunda 5,2 Milyar Liraya ulaşmasını öngörüyoruz. 2020 yılında ise 6,6 Milyar Lira planlanmıştır" dedi.

Bakan Pakdemirli, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

Pakdemirli, 11 milyon fidanı nefes olarak bıraktıklarını söyleyerek, "Milletimiz bu kampanyamıza o kadar sahip çıktı ki, hedeflediğimiz 11 milyon, bugün itibariyle sahiplenilen fidan sayısı, yaklaşık 14 milyona ulaşarak, milletin projesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, her yılın 11 Kasım günü, 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmiştir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile ülkemizin etrafını çepeçevre saracak kadar fidanı toprakla buluşturduk. Bu sevgi demektir, barış demektir, nefes ve gelecek demektir" ifadelerini kullandı.

Tarım alanına ilişkin bilgiler veren Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 3 milyon tarımsal işletmede, 38 milyon hektar tarım ve mera alanında emek ve alın teri dökülmüştür. 2018/2019 üretim sezonunda; 119 milyon ton bitkisel üretim, 68 milyon baş hayvan, 22,1 milyon ton süt üretimi, 1,1 milyon ton kırmızı et üretimi, 19,6 milyar adet tavuk yumurtası üretimi, 2,2 milyon ton tavuk eti üretimi yapılmasını öngörüyoruz. Tarım orman sektörümüz, 2018 yılını, yüzde 2,5'lik büyüme ile tamamlamış, 2019 yılı birinci çeyrekte, yüzde 1,3 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 3,4 büyüyerek, sanayi ve hizmet sektörlerine göre pozitif bir büyüme göstermiştir. Ülkemiz çok şükür, 2003-2018 döneminde, yıllık ortalama olarak yüzde 2,72'lik büyüme ile Hollanda, İspanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Tarım orman sektörü, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 5,8'lik katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek oldu" şeklinde konuştu.

Pakdemirli, tarımsal hasılanın 2018 yılında 216.7 milyar TL'ye yükseldiğini belirterek, tarımsal ihracatında 17.7 milyar dolara çıktığını aktardı.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından, 2019 yılı tarımsal destek uygulamalarında, gübre desteği başta olmak üzere bazı desteklerde, birim destek miktarlarını artırdık, bazı konularda ise yeni destekler başlattık. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tarım orman şurasında çıkacak tavsiye kararına göre imkanlar dahilinde destekleme modelinde revize yapabiliriz. Mazot maliyetinin yüzde 50'sini desteklemeye devam ediyoruz. Gübre desteğini ise, hububatta yüzde 100 oranında artırdık. Gübrede KDV'nin kaldırılması ile çiftçimize dolaylı olarak, 2 Milyar Lira destek sağladık. Mazot ve gübreye, son 17 yılda, toplam 20,1 Milyar Lira, yem bitkilerine 5,9 Milyar Lira, sertifikalı tohum kullanımına 2 Milyar Liranın üzerinde, organik tarıma 835 Milyon Lira, iyi tarım uygulamalarına ise 881 Milyon Lira destekleme yaptık."

Hayvancılık desteklerinin 2018 yılında 3,7 milyar liraya çıktığını kaydeden Pakdemirli, "2019 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle, 4,4 Milyar Lira destekleme ödemesi yaptık ve yılsonunda 5,2 Milyar Liraya ulaşmasını öngörüyoruz. 2020 yılında ise 6,6 Milyar Lira planlanmıştır. Böylece 2003-2019 döneminde; toplam 33 Milyar Lira hayvancılık desteği ödemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Sertifikalı tohum üretiminin 145 bin tondan 7 kat artış ile bir milyon 59 bin tona çıkardıklarını aktaran Pakdemirli, "Toplam tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yurt içinde üretiyoruz. Yüzde 4'üne tekabül eden 40 bin tonluk kısmını ithal ediyoruz. İhtiyacımızın yüzde 96'lık kısmını oluşturan tohumun yüzde 80'ini yerli çeşitlerden, yüzde 20' sini de yabancı menşeli çeşitlerden yurt içinde üretiyoruz. Sebze alanının, yaklaşık yüzde 45' inde yerli, yüzde 55' inde yabancı menşeli tohum kullanılmaktadır. Tohumluk ihracatımızı 19 Milyon Dolardan, 8 kat artış ile, 152 Milyon Dolara çıkararak, 86 ülkeye ihracat yaptık. Halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli üretimdir. Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Şeker kotalarında yaptığımız düzenleme ile Nişasta Bazlı Şeker Kotası; 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'e düşürüldü. Böylelikle, çiftçimizin ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Şeker pancarı fiyatı; 2018 yılında tonu 235 lira iken, 2019 yılında yüzde 28'lik artışla tonunu 300 liraya çıkardık" diye konuştu.

Pakdemirli şunları kaydetti:

"2019 yılı ilk 6 ay verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığı 1 milyon artışla, 18,2 milyona, küçükbaş hayvan varlığı ise 4 milyon artışla, 50 milyona ulaştı. Ülkemiz, Avrupa'da toplam hayvan ve küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan varlığında ikinci sırada bulunuyor. Hedefimiz; nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak. 2018 yılında, 1,4 milyar dolar hayvansal ürün ihracatı yaptık. 2019 yılının ilk dokuz ayında, hayvan ve hayvansal ürün ihracatımız, bir milyar 60 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Kaynak: İHA