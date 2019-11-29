2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

29.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TMSF banka çözümlemeci kimliği ile kendisine devredilen 26 bankadan Eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağlamış olup, bu tutardan 12,4 milyar dolarını hazineye ve 1,4 milyar dolarını Merkez Bankasına borç geri ödemesi olarak aktarmıştır" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Oktay, sunumunda Dijital Dönüşüm Ofisi'nin üreten Türkiye olma amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Kurumlar arası veri paylaşım terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla 'Ulusal Veri Sözlüğü' çalışmaları başlatılmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. 'Tek Durak Hizmet Noktaları' projesi kapsamında 2019 yılı sonunda pilot uygulamanın hayata geçirilmesi ve 2020 yılı ve sonrasında yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.



2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımların yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 12,6 arttığına dikkat çeken Oktay, "2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209,9 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırım Ofisi, ülkemize 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda bin 106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur. Yatırım Ofisi,2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45.425 kişilik istihdamımıza atmıştır. Bu yatırımlar 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik olarak gerçekleşmiştir. Yatırım Ofisi tarafından 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülkede, 27 sektörde toplam 186 yatırım projesi ülkemize kazandırılmak için takip edilmektedir" şeklinde konuştu.



Oktay şöyle konuştu:



"İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER'e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış göstermiş, başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düşmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedeflenmektedir. 2019 yılı itibariyle bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273'tür. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91'dir."



Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'de din istismarına ilişkin çalışma yürüttüğünü belirten Oktay, "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır. Bir çok alanda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapılmış, özellikle aileyi ve bireyi tehdit eden sorunlara dikkat çekmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 bine yakın vatandaşımıza eğitim verilmiştir" diye konuştu.



Savunma Sanayi alanında savunma ve havacılık cirosunun 2018 yılında 8 milyar 760 milyon dolar olduğunu kaydeden Oktay, "2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2018 yılı itibariyle 8 katın üzerinde büyüyerek 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmıştır. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 66 olan savunma sanayi projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.



Oktay şunları kaydetti:



"Teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayımız 50'nin üzerine çıkmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edileceği sözünü verdiğimiz TCG Kınalıada korvetimiz envanterdeki yerini almış; çıkarma gemimiz TCG Anadolu da denize indirilmiştir. Özgün Genel Maksat Helikopterimiz GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Uydu yardımı ile uzun mesafelerden kontrol edilebilme imkanına sahip SİHA'mız ANKA-S yerli motoru ile göklerdeki yerini sağlamlaştırmıştır. BAYRAKTAR SİHA'mız yeni, özgün ürünlerle birlikte ihracatını geliştirmeye devam etmektedir. AKINCI, uçuş testleri için piste çıkmış ve bir diğer SİHA olan AKSUNGUR'un kalifikasyon testleri tamamlanmış olup yıl sonu kullanıma hazır hale gelecektir."



Oktay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ilgili olarak, "Mevduat sigorta limiti Eylül sonu itibarıyla 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmış ve böylelikle toplam sigortalı mevduat tutarı Ağustos ayı sonunda 570 milyar lira iken Ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükselmiştir. TMSF'nin halihazırda yaklaşık 46 milyar lira mevduat sigortası rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin toplam sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 6,8 olup gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir seviyededir. TMSF banka çözümlemeci kimliği ile kendisine devredilen 26 bankadan Eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağlamış olup, bu tutardan 12,4 milyar dolarını hazineye ve 1,4 milyar dolarını Merkez Bankasına borç geri ödemesi olarak aktarmıştır. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere 5,6 milyar dolar kamu kurumlarına kaynak aktarımı gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte 300 milyon dolar daha tahsilat beklenmekte ve hazineye 150 milyon dolar ödeme yapılması öngörülmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA