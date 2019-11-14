2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

14.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirinde 26,6 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artış olmuştur" dedi.



Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile ilgili milletvekillerine sunum yapan Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü'nün 2019 yılı Eylül ayı barometresi verilerine göre Türkiye, 2018 yılında dünyanın en fazla turist çeken 6'ncı, en fazla turizm geliri elde eden 14'üncü ülkesi olmuştur. 2018 Ocak-Eylül döneminde yabancı ziyaretçi ve yurt dışı ikametli vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 37,1 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı 2019'un aynı döneminde yüzde 12,24 artarak 41,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirinde 26,6 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artış olmuştur. Kişi başı gecelik gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 3'lük artışla 69,8 dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.



Bakan Ersoy, Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek sağlandığını söyleyerek, "2019 yılı başından itibaren 7 firmaya 15,8 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılından sarkan teşvik ödemelerine istinaden 2020 yılında 20 milyon TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. İleriye dönük kruvaziyer rezervasyonları çok iyi gitmektedir. 2020 yılı Mart ayı itibarıyla hizmete girecek olan İstanbul Galataport limanımızın 2021 sezonu itibarıyla da ful kapasiteye geçeceğini öngörüyoruz. 2022 sezonuna yetiştirilmek üzere 2020 Haziran sonuna kadar Yenikapı'da yeni bir cruise port ihalesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile birlikte çıkacağız. Bakanlığımızca ilan edilen turizm merkezleri ile turizm potansiyeli arz eden yerlerde çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamaları yaptıran yerel yönetimlere maddi ve tekniğin yanında kontrolörlük desteği de vermekteyiz. 2020 yılı için hedefimiz Antalya-Serik ve Muğla-Bodrum-Torba-Kızılağaç-Yalı-İçmeler'de atık su arıtma tesisi ve bağlantılı altyapı tesislerinin projelendirilmesi ile yapım işlerinin kısmen tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı.



"Mavi Bayrak sıralamasında 463 plaj ile ülkemiz dünyada 3'üncü olmuştur"



Mavi bayrak sayısını arttırmak için çalıştıklarını belirten Ersoy, "Mavi Bayrak sayısını her yıl artırmak ve dünya turizm sektöründen hak ettiğimiz payı alabilmek için Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında önemli çalışmalar yapılmakta olup, 2019 yılında deniz suyu analizleri için 997 bin TL, sivrisinekle mücadele çalışmaları için ise 500 bin TL ödenek aktarılmıştır. Ülkemizde 2019 yılı itibarıyla 463 plaj, 22 marina, 15 deniz turizmi aracı Mavi Bayraklı olarak faaliyet göstermektedir. Mavi Bayrak sıralamasında 2019 yılında 463 plaj ile ülkemiz dünya sıralamasında 3'üncü olmuştur" şeklinde konuştu.



Halk plajları projesine yönelik bilgi veren Ersoy, "İç turizmde geçtiğimiz yıllarda sıklıkla dile getirilen ve medyada da geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlerle ilgili tepkilere karşılık, turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerel halkın da taleplerini dikkate alarak bazı formüller geliştireceğimizin sözünü vermiştik. Bu minvalde halk plajları projesini geliştirdik. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açtık. 400'er kişilik halk plajlarına girişler ücretsiz olup, uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkımızı ağırlamaktadır. 2020 yılında açılmak üzere Bodrum'da bir adet, Antalya Kemer'de ise iki adet halk plajı çalışmamız devam etmektedir. Emsallerine göre çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajlarını devreye almayı sürdüreceğiz" dedi.



"Yeni Atatürk Kültür Merkezi 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır"



İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin 2020 yılındaki en önemli projelerden birisi olduğunu kaydeden Ersoy, "2020 yılı için Bakanlığımızın en önemli projelerinden birisi de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin nitelik ve nicelik bakımından çağımızın gereksinimlerine uygun olarak yeniden hizmete açılmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda mevcut binaların yıkımı tamamlanmış olup, azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilecek şekilde projesi revize edilmiş ve Bakanlığımız adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Aynı şekilde başkentimize dünya standartlarında bir konser salonu kazandırmak amacıyla yapımına başlanan Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatı da 2020 yılında tamamlanacaktır. İstanbul Eyüp semtinde bulunan Rami Kışlası'nın ihya edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 1. ve 2. Etap restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 3. Etap restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları en kısa sürede başlatılacaktır. Rami Kışlası ile ilgili restorasyon çalışmaları tamamlandığında İstanbul ilimiz ve ülkemiz, geniş bir koleksiyonu barındıracak fiziki kapasiteye sahip bir kütüphaneye ve çeşitli kültürel mekanları da içeren bir kültür kompleksine kavuşacaktır" diye konuştu.



Türkiye'de 154 arkeolojik kazı çalışması yürütüldüğünü söyleyen Ersoy, "Bunlardan 122 tanesi Türk kazı başkanlığınca, 32 tanesi yabancı kazı başkanlığınca sürdürülüyor. Ayrıca 50 müze kazısı, 110 kurtarma kazısı ve temizlik çalışması, 127 yüzey araştırması, 10 sualtı kazısı ve araştırması, 10 kamu yatırımı kazısı olmak üzere Ekim 2019 tarihi itibarıyla toplam 461 kazı ve araştırma faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, söz konusu çalışmalar için 2019 yılı ödenek miktarı 38 milyon TL olmuştur. Bakanlığımız 2020 yılı bütçe imkanları dahilinde bu ödenek miktarını 80 milyon TL'ye çıkarmayı hedeflemektedir" şeklinde konuştu.



"Kapadokya'da tespit edilen kaçak uygulamalardan 157 tanesi Bakanlığımız öncülüğünde kaldırılmıştır"



Ersoy, Kapadokya alanı hakkında da şöyle konuştu:



"Kapadokya alanındaki arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve milli park gibi birçok farklı koruma statüsünün bulunmasının yol açtığı yetki karmaşası, alanın hak ettiği şekilde korunamamasına neden olmuştur. Alanda yapılmak istenen herhangi bir uygulama için izin süreçleri çok uzamaktaydı. 8 yılı bulan koruma amaçlı imar planı onay ve izin süreleri tamamlanamadığı için yürürlüğe giremiyordu. Bunun sonucunda oluşan kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla kamuoyunca da bilindiği üzere 2019 yılı içerisinde tespit edilen kaçak uygulamalardan 157 tanesi Bakanlığımız öncülüğünde kaldırılmıştır. "



"Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor"



Milli Kütüphane'nin kapatıldığına dair bir takım spekülasyonlar yapıldığına dikkat çeken Ersoy, "Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz. Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki eşsiz koleksiyonlar Milli Kütüphanemizin envanterine dahil edildi. Yatırımına devam ettiğimiz ek depolama ünitelerimizle arşivleme kapasitemiz iki katına çıkıyor. 70 kilometre olan toplam raf uzunluğumuz 170 kilometreye yükseliyor, sergi ve tasnif imkanımız iki buçuk kat artıyor. Yer altına inşa ettiğimiz depo alanları ve otopark salonlarının üstünde yeni okuma salonları ve sosyal donatı alanları kuruluyor" dedi.



Radyo Televizyon Üst kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise kurumun 2020 bütçesi ve faaliyetlerine yönelik sunum yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA