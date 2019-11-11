2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

11.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Boğaziçi ile ilgili düzenlemeye ilişkin, "Boğaziçi sorununu 16 milyonun değil, 82 milyonun, hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurum, Boğaziçi ile ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine, "Boğaziçi düzenlemesi milletimizin temsilcileri olan milletvekillerimiz, Meclisimiz tarafından yapılacaktır. Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir. Mesele Boğaziçi'nin gelecek kuşaklara bırakılma meselesidir. Meseleyi yetki CHP-AK Parti yetki alma, verme meselesi olarak kimse görmemelidir. Boğaziçi ulusal bir sorun olup, hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Boğaziçi sorununu 16 milyonun değil, 82 milyonun, hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir çalışmamızda millete rağmen hareket etmedik. Milletimizle beraber yürüdük. İçinde milletimizin menfaati olmayan hiçbir çalışmaya imza atmadık. Planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacaktır. Boğaziçi tarihi dokusunu ve siluetini koruyacak, yeşil alanları arttıracak, kaçak yapılaşma ile mücadele edecek önemli adımların atılacağı süreç olarak düzenleme Meclisimizdedir" dedi.

Kanal İstanbul ile ilgili soru üzerine Bakan Kurum, "Proje bedeli 75 milyarlık Kanal İstanbul projesi var. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Kanal İstanbul çevresini kapsayan planlama çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir. Bir bölü yüz bin ölçekli çevre düzeni planlanmıştır. Boğaz'ın iki yakasında 500 bin nüfusu aşmayacak şekilde zemin artı üç, dört katı aşmayacak şekilde yatay mimari anlayışıyla düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.

İmar barışından elde edilen gelire ilişkin soruya Kurum, "İmar barışından 23 milyar 954 milyon TL gelir elde edildi. Bu gelirden kentsel dönüşüm proje özel hesabına 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu çerçevede İstanbul Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Kartal, Kağıthane, Ankara Mamak, Altındağ, Burdur ve Erzurum'da başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri de bu projeden kaynak alacak projeleridir" yanıtını verdi.

İstanbul'daki toplanma alanlarına ilişkin soru üzerine Kurum "10 bin toplanma alanı var. Millet bahçeleri, okul bahçeleri, kamu binalarının bahçeleri toplanma alanlarıdır" diye konuştu.

Plastik poşetlerle ilgili soruya ise Kurum, "Plastik poşetlerde ilk dokuz ay itibarıyla yüzde 78 azalma sağlanmıştır. Buradan gelen pay DEKAP'a 188 milyon Türk lirasıdır" cevabını verdi.

Şehit ailelerine ev verilmesine ilişkin soru üzerine Kurum, "2019 yılında 137 bin TL faizsiz konut kredisi verilmektedir. Bugüne kadar 24 bin 608 şehit ailemize 1 milyar 221 milyon TL kredi kullandırılmıştır" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA