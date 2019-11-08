2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

08.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:37

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Helal Akreditasyon Kurumu bir genel müdürlüğün dönüştürülmesi değil, yeni bir sistem kuruyoruz ve uluslar arası bir yapılanma sağlıyoruz. Helal Akreditasyon Kurumu yeni yapılandırılıyor, yeni personel, yöneticiler. Helal Akreditasyon Kurumu sertifika veren kurum değil, sertifikaları veren kurumları akredite eden kurum" dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin soruya, "Hamiline yazılı pay senetlerinin takibi konusunda çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektronik çek ve bono ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sistemden banka hesabını online takip eder gibi elektronik çeki verebilecek, o zaman çek hamiline olmayacak. Kaybolması, çalınma riski, karşılıksız çek riski de ortadan kaldırmış olacağız. Elektronik çekte vade olacak. Türkiye'de vade var" ifadelerini kullandı.



Turquality ile ilgili soruya Pekcan, "Turquality'de 285 firmamız var. 285 firmanın 15'i Tudrquality programındayken çoğunluk hisseleri, yüzde 51'in üzerindeki hisseleri, yabancı firmalarca satın alınmış. Yabancı firmalara 'Gel Türkiye'de yatırım yap' diyoruz, bir taraftan da 'Sen yabancısın, seni teşvikten çıkarıyoruz' diyoruz. Turquality'de 2019 itibariyle her ülke ile beş yıl sınırlama getirdik. Bir firma bir ülkede beş yıl süreyle desteklenecek. Aynı firma aynı markasıyla başka ülkeye giderse beş yıl desteklenecek. Bir de performans kriteri getirdik. Performans kriterinde ciro artışı, kar ve ihracat artışını koyduk. Eğer firma dört puanın altında kalıyorsa, yüzde 50 destek veriyoruz. Birinci sene yüzde 40'a, ikinci sene 25'e düşürüyoruz, üçüncü sene destek iptal ediliyor" şeklinde konuştu.



Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin bilgi veren Pekcan, "Helal Akreditasyon Kurumu bir genel müdürlüğün dönüştürülmesi değil, yeni bir sistem kuruyoruz ve uluslar arası bir yapılanma sağlıyoruz. Helal Akreditasyon Kurumu yeni yapılandırılıyor, yeni personel, yöneticiler. Helal Akreditasyon Kurumu sertifika veren kurum değil, sertifikaları veren kurumları akredite eden kurum. Burada çalışan herkesin sertifika eğitiminden geçmeleri ve kendilerinin de sertifika alması gerekiyor. 16 Ekim 2019 itibariyle Cumhurbaşkanımızın imzasından çıktı. Artık 16 Ekim tarihi itibariyle Helal Akreditasyon Kurumu gelen sertifikaları akredite edebilir. 30 Mart'tan itibaren Yönetim Kurulu kuruldu. Bütün kararlar Yönetim Kurulu onayından geçiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA