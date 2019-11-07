2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

07.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:15

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Kesin Hesap Alt Komisyonu'nun mutlak suretle kurulması gerekiyor" dedi.

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun tekliflerinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha net hale geldiğini söyleyerek, "Pek çok konuda, yasama süreçleri ve devletin işleyişine ilişkin tüm konularda yasa ve yürütme tarafını belli bir platformda mutlak suretle ilişki içerisinde olması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerimize yasa teklif etme erkin, Cumhurbaşkanlığı'nın sunduğu bütçe teklifi dışında tamamen milletvekillerimize ve Parlamento'ya geçmiş durumda. Yasama süreçlerinin hemen hepsi direkt olarak yürütmenin işleri daha hızlı şekilde şeffaf şekilde götürme imkanı verecek yasal düzenlemeler olduğu için, milletvekillerimizin bu teklifleri hazırlarken yürütme ile, bakanlarla, oradaki bürokrasi ile bu işleri istişare etmesi ve onların ihtiyaçları ve görüşleri doğrultusunda süreç işleyecektir" ifadelerini kullandı.

İç tüzük'te yasama ile yürütme ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinin tam olarak belirlenemediğine dikkat çeken Bilgiç, "Yürütmenin, gerek komisyon gerek Genel kurul aşamasında olsun gerek bütçe gerek yasama süreçlerinde temsilinin nasıl olması gerektiği bile net olarak tanımlanmadı. Parlamento'nun ciddi anlamda siyasi partilerimizin katılımıyla ortak akıl ile iç tüzük meselesini halletmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bilgiç, şöyle konuştu:

"Bütün partilerin yeni iç tüzük çalışmaları esnasında yapmaları gereken en önemli şey, hem de Sayıştay'ımız tarafından yapılmış olan denetimlerin Meclis ayağının bir an önce düzenlenmesi ve oradan gelen raporların ve hesapların tam olarak burada incelenebilmesinin, denetlenebilmesinin yolunun açılması için mutlaka bu komisyonun bünyesinde Kesin Hesap Alt Komisyonu'nun mutlak suretle kurulması gerekiyor."

Kanunlar Kararlar Başkanlığı bünyesinde uzmanlardan kurulu Araştırma İnceleme Merkezi kurduklarını belirten Bilgiç, "4 Kasım 2019 tarihi itibariyle milletvekillerimizin talep ettiği 299 kanun teklifi talebi uzmanlarımızın tarafından karşılandı. Meclis Başkanlığı olarak uluslar arası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tekliflerin taslaklarını orada hazırlıyoruz, bu çerçevede Sayın Meclis Başkanı için 157 tanede teklif orada hazırlandı. 299 teklifin; 10 AK Parti milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 182 milletvekili, Halkların Demokratik Partisi'nin 24 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 43 milletvekili, İYİ Parti 35 milletvekili, İşçi Partisi 4,Büyük Birlik Partisi bir olmak üzere toplam 299 teklif burada hazırlandı" diye konuştu.

Başkanlıkta bekleyen teklif olmadığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olan 2 bin 328 teklif vardır. Bunun 2 bin 217 tanesi komisyonlara havale edilmiştir. Diğer kalanlarının da inceleme süreçleri devam etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 184 sunulan teklifi var. Bunlardan 73 tanesi komisyonlarda bulunuyor. 67 tanesi gündemde. Kanunlaşan 43 tane. İkinci, üçüncü ve dördüncü partilerin teklifleri komisyonlarda bekliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA