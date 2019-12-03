2020 memur zammı ne kadar? Memur ve memur emeklisi 2020 Ocak zammı

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46

2020 emekli memur zam oranı ne kadar? Kasım ayı TÜİK enflasyon verileri sonucunda memur ve memur emeklilerinin 2020 yılında alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal, yüzde 0.71 oranında da enflasyon farkı verileceği öngörülüyor. 2020 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2020 memur ve memur emekli maaşı zam oranları…

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

2019 yılının sonuna doğru 2020 yılında asgari ücretli çalışanların alacakları zam oranları görüşülürken,enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları da belli olmaya başladı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek.

2020 ZAM ORANLARI

Yapılan düzenlemeyle birlikte 2020 yılında en düşük memur zammı 193 lira olacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük normal zam ile birlikte yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı eklenecek. TÜFE Aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranını geçmesi durumunda emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam, artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Her yıl memur maaşlarına, Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Söz konusu zamlar ise enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Aralık ayının enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2020'de açıklanarak, maaşlara yansıyacak enflasyon farkı da o zaman belli olacak.