: 2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı!

03.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:58

Memur ve emeklilerin açıklanmasını beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Gelişme sonrası memur ve emeklilerin 2020 zam oranları da belli oldu. 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı! 2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜFE Aralık ayında yüzde 0,74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1,45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6,45 oranında zam maaşlara yansıyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

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