2020 Masterchef birincisi kim? Geçen seneki Masterchef birincisi Serhat kim?

MasterChef Türkiye 2020 final bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. MasterChef Şampiyonunun belirlendiği gecede yakın puanlar ve son tabaklar büyük ilgi topladı. MasterChef 2020 şampiyonu Serhat mı, Barbaros mu oldu? MasterChef Şampiyonu kim oldu? MasterChef 202 Şampiyon Serhat ödülü ne? Masterchef dün akşam kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef 2020 bu akşam ekranlara veda edecek. Masterchef hediye araba modeli ne? Masterchef 2020 birincisi ödülü araba hangi model ne kadar?

2020 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni sezona başlaması ile birlikte geçen sene Masterchef birincisi merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kazanan Barbaros ile Serhat'ın karşılaştığı tabaklarla kazanan isim Serhat oldu.