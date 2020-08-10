2020 LGS yerleştirme takvimi açıklandı! İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!
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2020 LGS yerleştirme takvimi açıklandı! İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçlarının erişime açılmasıyla öğrenciler yeni bir sürece girdi. Öğreniciler yeni girdikleri süreci doğru şekilde takip edebilmek için 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimine bakabilirler. İşte, 2020 LGS yerleştirme takvimi!

2020 LGS yerleştirme takvimi açıklandı! İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!
10.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:04

LGS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler ve evliler okulların açılmasına kadar geçecek olan süreçteki aşamaları merak etti. 2020 LGS yerleştirme takvimi ile bu süreçte yapılacaklar belli olurken öğrenciler ve veliler yeni eğitim dönemi için hazırlık yapmaya başladı. İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!

2020 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH, BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ!

10 Ağustos

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

10-14 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih başvurularının alınması

17 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil tercih başvurularının alınması

2020 LGS yerleştirme takvimi açıklandı! İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!
2020 LGS yerleştirme takvimi

24 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının ilanı

24-26 Ağustos

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

26-27 Ağustos

Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması

28 Ağustos

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması, yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi

31 Ağustos

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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