2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soruları ve cevapları

2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Peki 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soruları ve cevapları...

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Milyonlarca öğrenci 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soruları ve cevapları

2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.