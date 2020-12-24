2020-KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevapları! KPSS sonuç sorgulama ekranı
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2020-KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevapları! KPSS sonuç sorgulama ekranı

24.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:01
2020-KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevapları! KPSS sonuç sorgulama ekranı

Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Bunun üzerine öğrenciler ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı linkini araştırdı. ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı haberimizde.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle KPSS sonuçlarını öğrenebilecek.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılan KPSS sonuçları ile lise mezunu vatandaşlara kamuda memur olma yolu açılıyor.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS SORU KİTAPÇIĞI CEVAP KAĞITLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM, sınava katılan adayların cevap kağıtlarını da erişime açtı. Memur adayları 10 gün süre ile cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS CEVAP KAĞITLARI LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

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