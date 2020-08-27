2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 (KPSS) sınav yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Peki, KPSS sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim, KPSS ön lisans sınavları ne zaman?

2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
27.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:47

KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de iki oturum halinde yapılacak. ÖSYM yaptığı duyuruda, ''Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' ifadelerini kullandı. İşlte, 2020 KPSS takvimi...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

6 Eylül'de gerçekleşecek lisans düzeyindeki KPSS için sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM SAAT KONUSUNDA UYARDI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020

2020 KPSS SINAV SONUÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

İlgili Haberler

KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav yerleri belli oldu! 2020 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS sınav yerleri belli oldu! 2020 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık artışına dikkat
Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık artışına dikkat
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak
Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası
RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Beren Saat Hande Erçel Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Metin Oktay Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk Ateş Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 18:48:29. #1.15#
title