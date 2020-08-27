2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 (KPSS) sınav yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Peki, KPSS sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim, KPSS ön lisans sınavları ne zaman?

KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de iki oturum halinde yapılacak. ÖSYM yaptığı duyuruda, ''Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' ifadelerini kullandı. İşlte, 2020 KPSS takvimi...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

6 Eylül'de gerçekleşecek lisans düzeyindeki KPSS için sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM SAAT KONUSUNDA UYARDI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020

2020 KPSS SINAV SONUÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021