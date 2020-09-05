2020 KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS lisans alan sınavı ne zaman?
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2020 KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS lisans alan sınavı ne zaman?

KPSS maratonu başlıyor. Başvuru süreçleri sonrası KPSS'nin sınav oturumları başlıyor. Peki, 2020 KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS lisans alan sınavı ne zaman? İşte, KPSS saatleri!

2020 KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS lisans alan sınavı ne zaman?
05.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:26

KPSS'ye girecek olan adaylar KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavından farklı olarak kendi alanlarına göre farklı sınavlara da girecek. Bunun için 2020 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta, KPSS lisans alan sınavı ne zaman ve KPSS ÖABT ne zaman konuları araştırılıyor.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 KPSS eğitim bilimleri sınavı 6 Eylül Pazar günü saat: 14.45'te başlayacak.

Sınav süresi: 100 dakika

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı 6 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.

Sınav süresi: 130 dakika

2020 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül Pazar günü yapılacak.

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