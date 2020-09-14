2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri belli oldu
Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödüllerini vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparken yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun. Ödüller 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.
14.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:11
Vahşi yaşamdan hayvanların en garip hallerinin fotoğraflarının yarıştığı 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.
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Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödülleri vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparlen yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun.
Yarışmanın ödülleri 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.