2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri belli oldu Yarışmayı düzenleyenler bu yılın ödüllerini vahşi yaşamın korunabilmesi temelinde 4 mesaj üzerine kuruyor: Alışveriş yaparken yerel markaları seçin, arılara şans verin, havayoluyla ulaşımdan kaçının ve vahşi yaşamın korunması için özendirici olun. Ödüller 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.

Vahşi yaşamdan hayvanların en garip hallerinin fotoğraflarının yarıştığı 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.

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