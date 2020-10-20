2020-Kaymakamlık sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Kaymakamlık sınavı soruları, konuları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM, kaymakamlık sınavı 18 Ekim tarihinde yapıldı. Bunun üzerine sınava girenler Kaymakamlık sınavı sonuçlarını beklemeye başladı. ÖSYM Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı!

18 Ekim tarihinde yapılan Kaymakamlık sınavı sonrası, sınava girenler sonuçlarını merak etmeye başladı. Bunun üzerine ÖSYM sınav sonuçlarını bekleyenler için soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı. Peki, 2020 Kaymakamlık sınavı soruları nelerdi?

ÖSYM KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARINI YAYIMLADI

2020-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Ekim 2020tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.