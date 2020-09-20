2020 İSG sınavı başvuruları başladı! İSG ne zaman? İSG başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM, 2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı başvurularını kısa süre önce duyurmuştu. Peki, İSG sınavı başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı ne zaman?

İSG sınavı başvuru şartları neler? ÖSYM, İSG sınavına kısa süre kala başvuru kılavuzunu da erişime açtı. 18 sınav merkesinde gerçekleştirilecek İSG sınavı tarihi merak ediliyor. 18 - 28 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak olan İSG hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik...

İSG SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 18 Eylül günü 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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