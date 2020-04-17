2020 iPhone SE Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu
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2020 iPhone SE Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu

Apple Store online mağazası açıldı ve 2020 iPhone SE ön sipariş ile satışa sunuldu. Türkiye fiyatı 5299 TL'den başlayan iPhone SE 2020 için Apple, operatörler ve perakendeciler ön siparişleri almayı başardı.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
2020 iPhone SE Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu

Apple Store online mağazası açıldı ve 2020 iPhone SE ön sipariş ile satışa sunuldu. Türkiye fiyatı 5299 TL'den başlayan iPhone SE 2020 için Apple, operatörler ve perakendeciler ön siparişleri almayı başardı.

2020 iPhone SE Ön Siparişler Başladı!

Apple, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı iPhone'unu duyurdu. iPhone SE 2. nesil olarak tanıtılan yeni iPhone'a her sene olduğu gibi ilk Amerika'daki kullanıcılar sahip olacak. Cihazın Türkiye fiyatı belli olmasına rağmen 2020 iPhone SE satın alma sayfasına girildiğinde "iPhone SE Yakında Sizinle" yazısı çıkıyor, satın alınamıyor. Yeni iPhone SE Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? henüz Apple Türkiye tarafından bir açıklama gelmedi ancak cihaz Amerika'da ön siparişe açıldı.

Bilindiği üzere, cihazın Amerika fiyatı 399 dolardan başlıyor. iPhone SE 2020, 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile geliyor ve kırmızı, siyah ve beyaz renkleri mevcut. iPhone SE ön siparişlerin müşterilere 24 Nisan'da teslim edileceği belirtildi. Cihaz, bu tarihte dünya genelinde 40 ülkedeki teknoloji mağazasında satışta olacak. Apple, müşterilerinin güvenliği için 2020 iPhone SE teslimatlarını ücretsiz ve temassız gerçekleştireceğini belirtti. Her zamanki ülkemizde uygulanan "Eski iPhone'u Getir Yeni iPhone Al"dan farklı olan takas teklifi de sunuyor.

2020 iPhone SE Özellikleri

iPhone 8'in yerini alan 2020 iPhone SE, 4.7 inç Retina HD ekran, 3GB RAM, A13 Bionic işlemci, tek 12 megapiksel arka kamera, 7 megapiksel FaceTime HD kamera ve Qi kablosuz şarj ile geliyor.

Ekran Boyutu ve Çözünürlüğü: 4.7 inç Retina HD; 1334 x 750 piksel, 326 ppi

Boyutlar ve Ağırlık: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 g

Kamera: 12 megapiksel arka, 7 megapiksel ön, 4K 60fps video kaydı

İşlemci: Apple A13 Bionic

Depolama: 64GB, 128GB, 256GB

Batarya: 13 saate kadar video oynatma, Qi kablosuz şarj, hızlı şarj

Bağlantı: Lightning

Biyometrik Güvenlik: Touch ID

Kulaklık Girişi: Yok

Özel Özellikler: IP67 suya dayanıklılık, çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj

Yazılım: iOS 13

2020 iPhone SE Fiyatı

iPhone SE 64 GB Fiyatı - 5299 TL

iPhone SE 128 GB Fiyatı - 5749 TL

iPhone SE 256 GB Fiyatı - 6599 TL

Kaynak: Tamindir

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