2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik"
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2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik"

2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin adım adım arttığını belirterek 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin adım adım arttığını belirterek 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettiğini ifade etti.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2020-21'de ilk üç ay (çeyrek) petrol ve doğal gaz üretiminin verilerine değinerek söz konusu yıllar arasındaki farka dikkat çekti. Dönmez, konuyu ilişkin, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor. 2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Dönmez'in paylaşımında petrol ve doğalgazda 10 bin istihdamın olduğuna yer verildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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