2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur saatleri ve 2020 imsak saatleri!
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2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur saatleri ve 2020 imsak saatleri!

2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur saatleri ve 2020 imsak saatleri!
01.05.2020 01:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:04

2020 Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar yaşadıkları şehirler iftar saatlerini merak etmeye başladı. Dün gece sahur yapılırken iftar öncesi Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri merak edildi. İşte, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur ve iftar saatleri! İl il sahur saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri!

30 Nisan Çarşamba günü de Ramazan ayının günü coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Sahuru yapan vatandaşlar iftarı beklemeye başladı. İşte, 2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi

İSTANBUL İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

1 Mayıs Cuma İstanbul iftar saati: 20.07

2 Mayıs Cumartesi İstanbul imsak saati: 04.14

2020 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

1 Mayıs Cuma Ankara iftar saati: 19.50

2 Mayıs Cumartesi Ankara imsak saati: 04.04

2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

1 Mayıs Cuma İzmir iftar saati: 20.10

2 Mayıs Cumartesi İzmir imsak saati: 04.33

2020 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 RAMAZAN İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

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