2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları sınavı başvurusu ne zaman? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav başvurusu nasıl yapılır?
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2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları sınavı başvurusu ne zaman? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav başvurusu nasıl yapılır?

15.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:39
2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları sınavı başvurusu ne zaman? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav başvurusu nasıl yapılır?

2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları sınavı başvurusu ne zaman? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav başvurusu nasıl yapılır? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na ilişkin başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınava başvurular, 29 Eylül -06 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları sınavı başvurusu ne zaman? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav başvurusu nasıl yapılır? 2020 İcra Müdür ve Müdür Yardımcı sınav ücreti ne kadar?

2020 İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada geç başvuru tarihi bugün son. 15 Ekim tarihinde son bulacak başvuru ile ilgili açıklama; "2020 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İCRA) için 15 Ekim 2020 tarihi geç başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'a kadar devam edecek."

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2020 İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılan başvuru sonrası yatırılması gereken ücret, 337,50 TL'dir.

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