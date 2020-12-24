2020 İBB zabıta alım şartları neler? İBB zabıta alımı 2020 tarihleri | İBB zabıta alımı başvuru ekranı! KPSS İBB alım puanı kaç?

KPSS puanlarının açıklanması sonrası İBB zabıta alımı hakkında pek çok soru gündeme geldi. Peki, 2020 İBB zabıta alım şartları neler? İBB zabıta alımı 2020 tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? İBB zabıta alımı başvuru ekranı! KPSS İBB alım puanı kaç?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta alımı başvuru şartları ile birlikte 100 personel alımı duyurusu gerçekleştirdi. 100 zabıta alımı için detayları ise İBB açıkladı. Peki, 2020 İBB zabıta alım şartları neler?

2020 İBB ZABITA ALIM ŞARTLARI NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 - 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

3. 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

İBB ZABITA ALIM TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği İBB 100 zabıta alımı için müracaatlar ise 4 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 10 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanlığıbünyesinde657sayılıDevletMemurları Kanununatabiolarakistihdamedilmeküzere;BelediyeZabıtaYönetmeliğihükümlerinegöre aşağıdaunvanı,sınıfı,derecesi,adedi, nitelikleri,KPSSpuantürü,KPSStabanpuanıvediğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

İBB ZABITA ALIMI KPSS PUANI KAÇ?

KPSS en az 70 puan alan 100 kişi arasından seçim faaliyetlerini gerçekleştirecek.